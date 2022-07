Na manhã de hoje (27/07), no km 48.0 da BR 163, município de Itiquira, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um ônibus que fazia linha Cascavel/PR x Rio Branco/AC.

Durante o procedimento de fiscalização, o cão farejador K9 Rango atuando no compartimento de bagagens do ônibus, indicou a presença de entorpecentes em uma mochila e uma mala.

As equipes então checaram a quem pertencia as bagagens na relação dos passageiros, sendo verificado que era de propriedade de uma mulher de 23 anos de idade. Convidada a descer do ônibus e mostrar seus pertences, a jovem confirmou que ambas as bagagens suas, inclusive portava os tickets correspondentes.

Diante disso, foram abertas as malas e no interior delas foram encontrados 14 tabletes de maconha, um total de 10 kg da substância. Indagada sobre o ilícito, a jovem informou que pegou o entorpecente em Dourados/MS e levaria até Vilhena/RO.

Diante dos fatos, a passageira foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e sendo encaminhada à Polícia Civil de Itiquira.