Um traficante que utilizava um comércio de açaí de fachada para atuar com a entrega de drogas na modalidade delivery foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (07/07), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis

O suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação resultou na apreensão de porções de entorpecentes, apetrechos relacionados ao tráfico e de uma motocicleta utilizada para realizar as entregas.

As investigações iniciaram após troca de informações entre os policiais da Derf Rondonópolis e a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Segundo levantamentos, o suspeito atuava na modalidade delivery, entregando drogas em toda região central da cidade.

Para mascarar a atividade ilícita, o suspeito utilizava um comércio de venda de açaí e realizava as entregas em uma motocicleta Honda Titan vermelha, utilizando caixas térmicas de entregas de refeições, se passando como entregador de açaí.

Diante do apurado, os policiais realizaram monitoramento do suspeito que foi abordado em sua residência no bairro Jardim Beira Rio, onde foi encontrado em seu poder 20 porções de cocaína e duas porções de maconha já embaladas para venda.

Em continuidade as diligências, os investigadores da Derf foram até o comércio de açaí no bairro Jardim Paulista, onde foram apreendidas 26 porções de maconha preparadas para venda, uma porção maior da droga dentro de uma sacola, além de tigela com resquícios de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro.