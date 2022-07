Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (08/07) na região central de Rondonópolis. A prisão foi feita por policiais militares enquanto realizava o patrulhamento na Avenida Rui Barbosa.

De acordo com a Polícia Militar, eles localizaram um indivíduo em uma motocicleta parado próximo a um grupo de moradores em situação de rua. O local já era conhecidos pelos policiais pela comercialização de drogas.

Durante a abordagem, em revista pessoal, foi encontrado com o suspeito um pote com a cor branca, conhecido pelos policiais por ser um recipiente usado para armazenar entorpecentes, 27 pedras análoga pasta base de cocaína, e R$251,55 em espécie, sendo R$238,00 encontrado na carteira do suspeito, e R$13,55 em seu bolso.

Com os outros indivíduos do grupo, a polícia militar não encontrou nada.

Diante os fatos, foi dada voz de prisão em flagrante para o suspeito, que foi encaminhado a delegacia para tomar as devidas providências.