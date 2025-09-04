A Polícia Civil prendeu, na tarde de ontem, quarta-feira (3), um homem de 36 anos suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano, em Rondonópolis. O investigado teria atirado duas vezes contra um carro ocupado por cinco pessoas, incluindo quatro adolescentes, após se envolver em uma briga durante uma festa em um condomínio de luxo da cidade.

O crime ocorreu na madrugada de 27 de julho, por volta das 6h. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito se envolveu em uma discussão que evoluiu para uma luta corporal no evento. Irritado, ele deixou o local em um Volkswagen Polo, mas retornou pouco tempo depois armado com um revólver.

Foi então que ele disparou contra um veículo BMW que saía do condomínio.

As investigações apontaram que os cinco ocupantes do carro — um maior de idade e quatro adolescentes — não tinham qualquer ligação com a briga anterior e foram alvo por engano.

Por sorte, o motorista da BMW conseguiu acelerar e fugir do local, e nenhum dos ocupantes foi atingido.

Investigação e captura

A prisão desta quarta-feira é o resultado de um trabalho de investigação que durou mais de um mês. Com base em depoimentos e provas coletadas, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito e por um mandado de busca e apreensão.

A primeira fase da operação ocorreu em 13 de agosto, quando os agentes cumpriram o mandado de busca na residência do investigado. No local, apreenderam o VW Polo que teria sido utilizado no dia do crime, além de munições de calibres .32 e .22.

A captura do suspeito aconteceu em uma ação conjunta da DHPP de Rondonópolis, do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Ele foi localizado em uma casa na zona rural, próximo ao município de Pedra Preta.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no imóvel uma espingarda calibre 12 e munições de calibres 12 e .357. O homem alegou que as armas pertenciam ao proprietário da casa, que não estava presente no momento da prisão.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado para a Penitenciária Major Elder Sá, conhecida como “Mata Grande”, onde permanecerá à disposição da Justiça.