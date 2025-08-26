Entre os dias 19, 20 e 22 de agosto de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em Rondonópolis, no trecho da BR-364 (km 211 ao km 198), mais uma fase da Operação Cavalo de Aço, voltada especificamente para a fiscalização de motocicletas, público considerado mais vulnerável no trânsito.

A ação contou com a participação das equipes GMP/MT (Grupo de Motociclismo Policial) e GFT 01 e 02/MT (Grupos de Fiscalização de Trânsito), reforçando o policiamento ostensivo e especializado da PRF. O objetivo foi ampliar a segurança viária e reduzir os riscos de sinistros envolvendo motociclistas.

Ao longo dos três dias de atividades, foram 447 motocicletas fiscalizadas e 345 testes de alcoolemia realizados.

As fiscalizações resultaram em 582 autos de infração e 108 veículos recolhidos por irregularidades diversas.

Além das medidas administrativas, foram registradas seis ocorrências criminais durante a operação, envolvendo crimes como:

embriaguez ao volante;

dirigir veículo automotor gerando perigo de dano;

resistência;

desobediência;

além de mandados de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, furto e uso de falsa identidade.

Segundo assessoria da corporação, com a Cavalo de Aço a PRF reforça seu compromisso em proteger vidas, intensificando o enfrentamento às condutas de risco no trânsito e garantindo mais segurança para todos os usuários das rodovias federais.