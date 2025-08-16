Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe, de 51 anos, de morte com uma faca, nesta sexta-feira (15.8), em Rondonópolis. A vítima contou já ter sofrido situações semelhantes dias anteriores.

Os policiais militares localizaram a vítima, que reside na Vila Operária. À PM, ela ressaltou que seu filho estava armado com um faca e, sem motivo aparente, passou a proferir diversas ameaças de morte contra ela.

Durante o atendimento à vítima, o denunciado retornou à casa da vítima.

Ao ser abordado pelos policiais militares, o suspeito passou a desacatar as equipes e apresentar resistência. Na ação, foi necessário utilização de arma não letal teaser para conter o suspeito.

Ao ser detido, ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e posteriormente à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

O suspeito é monitorado por meio de tornozeleira eletrônica e já possui passagens criminais por direção perigosa de veículo em via pública e receptação.