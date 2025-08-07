Uma operação da Polícia Militar em Rondonópolis desarticulou, nesta semana, uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos. Ao todo, cinco suspeitos foram presos em ações distintas, e cinco veículos roubados foram recuperados.

Os detidos, que já possuíam extensas fichas criminais e mandados de prisão em aberto, são apontados como membros de uma facção criminosa atuante na região.

A ação mais recente ocorreu na noite de ontem (quarta-feira, 7). Policiais da Força Tática e do Raio, do 4º Comando Regional, prenderam dois homens no bairro São Sebastião.

A prisão foi resultado de uma denúncia recebida durante a “Operação Tolerância Zero”, que indicava o esconderijo dos criminosos.

Ao serem abordados, os suspeitos confessaram a participação em diversos crimes na cidade e revelaram o local onde uma caminhonete Toyota SW4 roubada estava escondida, no distrito de São Lourenço.

O veículo, que seria levado para a Bolívia, apresentava avarias, como o para-brisa quebrado e a falta do para-choque dianteiro, danos causados durante a fuga após o roubo.

No mesmo local, os policiais encontraram uma motocicleta Honda XRE 300, também produto de roubo em Rondonópolis.

Outras prisões na mesma semana

Ainda como parte da Operação Tolerância Zero, a Polícia Militar já havia prendido outros três integrantes do mesmo grupo no bairro Jardim Belo Panorama. Na ocasião, foram detidos dois homens e uma mulher.

Com o trio, a polícia recuperou um Hyundai HB20, um Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda Biz.

As investigações apontam que esses veículos eram utilizados pela quadrilha para cometer outros assaltos e crimes no município.

Na residência ocupada pelo trio, os agentes apreenderam também um revólver com diversas munições e vários objetos de origem ilícita, como relógios, celulares, facas, correntes e anéis, provavelmente roubados de vítimas.

Todos os cinco suspeitos presos, juntamente com os veículos recuperados e o material apreendido, foram encaminhados à delegacia de polícia local para o registro dos boletins de ocorrência e as devidas providências legais.