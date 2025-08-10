Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite deste sábado (9) por tentativa de feminicídio em Rondonópolis. Ele é acusado de invadir a casa de sua ex-companheira, de 49 anos, agredi-la com um golpe de estrangulamento e cortar seu rosto com um canivete.

O caso foi descoberto depois que a própria equipe de uma unidade de saúde acionou a polícia, via 190, para informar sobre a entrada de uma mulher com um corte profundo na face.

Policiais do 5º Batalhão da PM se dirigiram ao local e, após a vítima receber os primeiros socorros, colheram seu depoimento.

A mulher relatou que o ex-companheiro invadiu sua residência e, durante uma discussão, a atacou.

Segundo seu testemunho, ele aplicou um “mata-leão” e, em seguida, utilizou um canivete para feri-la no rosto. A vítima contou que desmaiou em consequência da agressão e só foi levada à unidade de saúde com a ajuda de seus filhos.

Com base nas informações e nas características do agressor, os policiais militares iniciaram diligências imediatas. O suspeito foi localizado pouco tempo depois, escondido na casa de sua mãe.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia de Rondonópolis, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

O homem foi entregue à Polícia Judiciária Civil, que ficará responsável pela investigação do caso de tentativa de feminicídio e demais providências legais. O estado de saúde atual da vítima não foi detalhado.