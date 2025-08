Um homem de 31 anos foi preso na noite deste sábado (2) após agredir fisicamente e ameaçar de morte a companheira, de 50 anos, no Loteamento Cellos, região central de Rondonópolis. O caso, registrado como violência doméstica, também inclui crimes de ameaça e dano qualificado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho que ouviu os gritos de socorro da vítima, que havia se trancado no banheiro da casa na tentativa de escapar do agressor.

No momento em que os policiais chegaram, o homem tentava arrombar a porta do cômodo.

Agressões começaram após recusa da vítima

O casal havia jantado em uma lanchonete pouco antes da agressão e consumido bebidas alcoólicas. Durante o retorno para casa, o homem insistiu em comprar mais cerveja, mas a companheira se recusou, argumentando que ambos já haviam bebido o suficiente.

A negativa teria desencadeado a fúria do suspeito.

Segundo a vítima, ainda no caminho para casa, ele apertou seus braços com força e tentou enforcá-la. Assustada, ela buscou ajuda em uma farmácia nas proximidades, onde os funcionários acionaram a polícia. O agressor, ao perceber que poderia ser preso, fugiu do local.

Retorno violento e ameaça de morte

Cerca de 20 minutos depois, o homem retornou à residência.

Ele pulou o portão, danificou o carro da vítima com socos — quebrando os vidros e amassando partes da lataria — e voltou a ameaçá-la. De acordo com o relato da mulher, o suspeito chegou a dizer:

“Vou matar vocês dois e colocar fogo na casa”, referindo-se a ela e ao filho.

A polícia conseguiu deter o homem ainda no local. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, onde foi autuado pelos crimes. Com ele foram apreendidos um aparelho celular e um boné. O suspeito não apresentava lesões aparentes no momento da prisão.

Investigação segue com base na Lei Maria da Penha

O caso está sendo investigado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. A vítima deve passar por exame de corpo de delito para comprovar as agressões. A Polícia Civil segue com as apurações, e o agressor permanecerá à disposição da Justiça.