A segurança pública de uma das regiões mais importantes de Mato Grosso está sob nova liderança. A coronel da Polícia Militar Grasielle Paes assumiu oficialmente, na tarde desta sexta-feira (8), o comando do 4º Comando Regional (4º CR), sediado em Rondonópolis.
A cerimônia de passagem de cargo marcou a substituição ao coronel Benedito Sérgio de Souza Pinheiro Ferreira, que esteve à frente da unidade por um ano e meio.
Segundo a corporação, a solenidade, presidida pelo subchefe de Estado-Maior Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel José Nildo de Oliveira, formaliza uma transição natural na corporação, mas que carrega o peso da responsabilidade de manter e aprimorar os resultados positivos na segurança da região.
Balanço da gestão anterior: Queda na criminalidade
Em seu discurso de despedida, o coronel Benedito Sérgio fez um balanço positivo de sua gestão. Ele destacou uma expressiva queda nos principais indicadores de criminalidade, atribuindo o sucesso ao trabalho integrado e profissional de sua tropa.
“Agradeço aos oficiais e praças que convivi por um ano e seis meses de minha vida, período repleto de grandes realizações”, afirmou o coronel.
Entre os resultados, ele citou:
- Redução de 38% nos índices de homicídio.
- Queda de 42% no número de roubos.
- Apreensão de 4,5 toneladas de entorpecentes.
“Durante esse período foram cumpridas as mais diversas missões aqui em nosso Comando Regional, todas com excelência, retratando o quão profissional é o efetivo desta região”, concluiu.
Nova comandante traz vasta experiência
A coronel Grasielle Paes assume o desafio de comandar o policiamento de Rondonópolis e de outros 14 municípios da Região Sul. Ela chega ao posto com um currículo robusto, que inclui passagens pelo comando da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), do 9º Batalhão da PM em Cuiabá e do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran).
Além da experiência operacional e de formação, a coronel também ocupou um cargo de alto escalão no governo estadual, tendo sido secretária de Assistência Social e Cidadania entre 2023 e o início de 2025.
Apoio do Comando-Geral e “Tolerância Zero”
O subchefe de Estado-Maior Geral, coronel José Nildo de Oliveira, ressaltou a importância estratégica de Rondonópolis e seu entorno, que faz fronteira com outros estados. Ele garantiu apoio irrestrito à nova gestão e reforçou a política de segurança do estado.
“Rondonópolis é uma das principais cidades do nosso Estado. As transições de comando são naturais e agora a coronel Grasielle passa a ser responsável pelo 4º CR.
Ela contará com todo o apoio do Comando-Geral da PM e da Secretaria de Segurança Pública para continuar o excelente trabalho, com tolerância zero a todo crime”, finalizou o coronel José Nildo.
A coronel Grasielle Paes inicia agora seu trabalho com a missão de dar continuidade à redução dos índices criminais e gerir a segurança em uma área vital para a economia e logística de Mato Grosso.