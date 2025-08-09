A segurança pública de uma das regiões mais importantes de Mato Grosso está sob nova liderança. A coronel da Polícia Militar Grasielle Paes assumiu oficialmente, na tarde desta sexta-feira (8), o comando do 4º Comando Regional (4º CR), sediado em Rondonópolis.

A cerimônia de passagem de cargo marcou a substituição ao coronel Benedito Sérgio de Souza Pinheiro Ferreira, que esteve à frente da unidade por um ano e meio.

Segundo a corporação, a solenidade, presidida pelo subchefe de Estado-Maior Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel José Nildo de Oliveira, formaliza uma transição natural na corporação, mas que carrega o peso da responsabilidade de manter e aprimorar os resultados positivos na segurança da região.

Balanço da gestão anterior: Queda na criminalidade

Em seu discurso de despedida, o coronel Benedito Sérgio fez um balanço positivo de sua gestão. Ele destacou uma expressiva queda nos principais indicadores de criminalidade, atribuindo o sucesso ao trabalho integrado e profissional de sua tropa.

“Agradeço aos oficiais e praças que convivi por um ano e seis meses de minha vida, período repleto de grandes realizações”, afirmou o coronel.

Entre os resultados, ele citou:

Redução de 38% nos índices de homicídio.

nos índices de homicídio. Queda de 42% no número de roubos.

no número de roubos. Apreensão de 4,5 toneladas de entorpecentes. “Durante esse período foram cumpridas as mais diversas missões aqui em nosso Comando Regional, todas com excelência, retratando o quão profissional é o efetivo desta região”, concluiu.

Nova comandante traz vasta experiência

A coronel Grasielle Paes assume o desafio de comandar o policiamento de Rondonópolis e de outros 14 municípios da Região Sul. Ela chega ao posto com um currículo robusto, que inclui passagens pelo comando da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), do 9º Batalhão da PM em Cuiabá e do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran).

Além da experiência operacional e de formação, a coronel também ocupou um cargo de alto escalão no governo estadual, tendo sido secretária de Assistência Social e Cidadania entre 2023 e o início de 2025.

Apoio do Comando-Geral e “Tolerância Zero”

O subchefe de Estado-Maior Geral, coronel José Nildo de Oliveira, ressaltou a importância estratégica de Rondonópolis e seu entorno, que faz fronteira com outros estados. Ele garantiu apoio irrestrito à nova gestão e reforçou a política de segurança do estado.

“Rondonópolis é uma das principais cidades do nosso Estado. As transições de comando são naturais e agora a coronel Grasielle passa a ser responsável pelo 4º CR.

Ela contará com todo o apoio do Comando-Geral da PM e da Secretaria de Segurança Pública para continuar o excelente trabalho, com tolerância zero a todo crime”, finalizou o coronel José Nildo.

A coronel Grasielle Paes inicia agora seu trabalho com a missão de dar continuidade à redução dos índices criminais e gerir a segurança em uma área vital para a economia e logística de Mato Grosso.