Durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero, a Força Tática do 4º Comando Regional da Polícia Militar apreendeu 65 máquinas caça-níquel e 31 máquinas de cartão em uma residência localizada no bairro João Antônio Fagundes, em Rondonópolis. A ação foi realizada nesta terça-feira (29), após denúncia de uma tentativa de homicídio na região.

Ao realizar rondas no bairro, os policiais receberam informações de que uma casa estaria servindo de depósito para máquinas de jogos de azar.

No local indicado, os militares encontraram a porta da residência destrancada e parcialmente aberta.

Durante a averiguação, foram localizados 64 gabinetes de caça-níquel, com e sem tela, além de uma máquina nova e dezenas de equipamentos eletrônicos usados para movimentações financeiras, incluindo 31 máquinas de cartão.

No imóvel, também foi encontrada uma conta de energia em nome de um homem que, segundo os militares, seria o proprietário ou responsável pela guarda dos equipamentos.

Em diligência complementar motivada por nova denúncia, os policiais localizaram mais uma máquina em outro endereço e prenderam um suspeito em flagrante.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde o boletim de ocorrência foi registrado.