Um homem envolvido no golpe do falso intermediador de vendas foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (14/07), em ação conjunta das Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste e Rondonópolis.

O suspeito que emprestou a conta bancária para receber o valor subtraído de uma vítima de Primavera do Leste foi preso em Rondonópolis.

As investigações iniciaram após as vítimas procurarem a Derf de Primavera do Leste relatando que caíram em um golpe em que uma das vítimas anunciou sua motocicleta para venda em uma rede social da internet, e um terceiro negociou o veículo, recebendo o valor transferido pela vítima interessada na compra.

Somente após a transferência dos valores, as vítimas (uma que estava vendendo o veículo e a que estava comprando) descobriram que haviam caído em um golpe.

Iniciadas as investigações, os policiais da Derf Primavera do Leste verificaram que a conta em que o valor foi depositado era da cidade de Rondonópolis, acionado a Derf do município.

Após a comunicação, os policiais da Derf Rondonópolis realizaram diligências conseguindo prender o suspeito, que confessou a participação no crime, dizendo que recebeu R$ 900 para emprestar a conta bancária para depósito do valor do golpe.

O suspeito foi conduzido à Derf de Rondonópolis, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por estelionato. O procedimento será encaminhado para a Derf de Primavera do Leste que dará andamento nas investigações para identificar outros envolvidos no crime.