Um homem foi executado a tiros dentro de uma funilaria localizada na Rua Arnaldo Estevão, no Jardim Guanabara, em Rondonópolis. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (03/08) próximo ao Hospital Regional Irmã Elza Giovanella.

De acordo com informações do dono da funilaria, a vítima era cliente e havia deixado o automóvel para reparos, instantes que um suspeito adentrou no local efetuando vários disparos contra a vítima. O filho que estava acompanhado pelo pai, presenciou a triste cena.

No momento dos disparos o cliente tentou fugir correndo em direção ao escritório. Porém; o atirador perseguiu a vítima realizando outros disparos, fugindo em seguida. Não resistindo aos ferimentos, o homem veio a óbito, no local.

O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) foi acionada, que compareceu ao estabelecimento comercial. A equipe médica constatou o óbito.

A Polícia Militar esteve presente para preservar o local do crime. Em seguida chegou a Polícia Civil para dar início as investigações e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) para realizar os trabalhos periciais.

O homem foi identificado sendo Célio Morante Bezerra, 50 anos, e tinha várias passagens como: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conduzir veículo sob influência alcoólica, ameaças e possuía homicídios no Estado do Paraná e em Mato Grosso.