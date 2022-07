Duas pessoas entraram em luta corporal na noite desta sexta-feira (29/07), na região central, em Guiratinga (MT). A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência.

Por volta das 20h50, policiais militares chegavam no local quando depararam com dois homens brigando em frente ao CRAS. Um deles apresentava uma lesão na boca e estava sangrando bastante. As agressões se deram devido o consumo de bebida alcoólica.

Diante da situação, a PM resolveu fazer uma revista e encontrou com um dos suspeitos 01 porção pequena de substância branca aparentando ser cocaína. O material ilícito estava dentro do bolso esquerdo da frente da bermuda.

Os policiais ofereceram aos envolvidos na briga atendimento médico, mas recusaram. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia e entregue ao delegado plantonista.