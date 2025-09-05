Uma das instituições mais antigas e simbólicas de Mato Grosso, a Polícia Militar (PMMT) comemora nesta sexta-feira (05) seus 190 anos de fundação. A celebração, no entanto, vai além do marco histórico, representando o auge de um profundo processo de modernização impulsionado por um investimento de mais de R$ 237,2 milhões do Governo do Estado nos últimos seis anos.

O aporte financeiro, iniciado em 2019, transformou a corporação com armamentos de ponta, tecnologia avançada e uma infraestrutura revitalizada para o combate à criminalidade.

O resultado, segundo o comando da segurança pública, é uma força policial mais preparada e motivada para enfrentar os desafios atuais, especialmente a atuação de facções criminosas.

Hoje, cada policial militar do estado conta com uma arma própria de última geração, viaturas modernas e melhores condições de trabalho, refletindo diretamente na segurança da população.

Para o comandante-geral da PMMT, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, a corporação vive um momento de virada.

“Passamos de uma realidade que não condizia com o valor da PM para uma modernização completa. O governador Mauro Mendes tem nos oferecido totais condições para o enfrentamento ao crime, e estamos colaborando para dar pronta resposta, com o programa Tolerância Zero, reduzindo os índices de criminalidade e protegendo todo o povo mato-grossense”, afirmou o comandante.

A percepção é compartilhada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, que também integra a PMMT.

“Celebramos os 190 anos da Polícia Militar em um momento de grande orgulho. Graças aos investimentos, a instituição vive uma de suas melhores fases. Como policial militar, sinto orgulho e ainda mais motivação para servir”, pontuou Roveri.

Armamento de ponta para toda a tropa

Um dos pilares da modernização foi a reestruturação completa do arsenal da PMMT, com um investimento total que ultrapassa R$ 64,5 milhões. Desde 2023, 100% do efetivo recebeu pistolas Glock, armamento de renome internacional, garantindo mais segurança e eficiência ao policial em serviço.

As unidades especializadas, como as Forças Táticas e Grupos de Apoio, foram equipadas com armamento de maior calibre, incluindo fuzis Sig Sauer e espingardas Benelli.

Recentemente, em 2025, a capacidade de fogo foi ampliada com a aquisição de 128 novos fuzis e cinco metralhadoras da fabricante israelense IWI. A corporação também investiu em equipamentos não letais, como pistolas Taser, para condução de ocorrências de menor potencial ofensivo.

Infraestrutura e frota renovadas na capital e no interior

Com mais de R$ 15 milhões investidos na renovação da frota, a PMMT adquiriu 245 motocicletas de alta cilindrada (modelos BMW e Honda) para unidades de motopatrulhamento tático, como o RAIO, e para o Batalhão de Trânsito. Viaturas de quatro rodas também foram entregues para Patrulhas Rural e Maria da Penha, Proerd e unidades administrativas, garantindo cobertura nos 142 municípios.

Na infraestrutura, os investimentos são igualmente expressivos:

Quartel do Comando Geral (Cuiabá): Em andamento a primeira reforma completa em 30 anos, com um custo de R$ 22 milhões .

Em andamento a primeira reforma completa em 30 anos, com um custo de . Complexo Hípico: Construção de uma nova sede para a cavalaria da PM, orçada em R$ 22 milhões .

Construção de uma nova sede para a cavalaria da PM, orçada em . Vilas Militares: R$ 24,5 milhões aplicados na construção de residências para policiais no interior, com unidades já entregues em Itaúba, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu.

aplicados na construção de residências para policiais no interior, com unidades já entregues em Itaúba, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu. Novos Batalhões: Sedes novas foram entregues em Jaciara, Lucas do Rio Verde e Sinop. Outras estão em construção em São José do Rio Claro, Primavera do Leste e Vila Rica.

Tecnologia e valorização profissional como pilares

A modernização também chegou ao campo digital, com um aporte de R$ 32 milhões em tecnologia. Hoje, 100% da comunicação de rádio da PM é digital e criptografada, impedindo a interceptação por criminosos. Além disso, foram adquiridos aparatos tecnológicos que agilizam a confecção de boletins de ocorrência e checagens, otimizando o tempo do policial na rua.

Paralelamente aos equipamentos, o Governo do Estado focou na valorização do efetivo. Somente em 2025, cerca de 2,1 mil policiais foram promovidos.

A gestão também regulamentou benefícios como o auxílio-fardamento anual, o auxílio-alimentação e a Jornada Voluntária Extraordinária, que remunera o policial pelo trabalho em suas folgas, reforçando o efetivo nas ruas.