A Polícia Civil alcançou um marco significativo na resposta à violência de gênero: 100% dos autores dos 27 casos de feminicídio registrados no primeiro semestre de 2025 foram identificados. Deste total, 25 inquéritos, correspondendo a 93% dos casos, já foram concluídos e encaminhados ao sistema de Justiça, um índice que demonstra alta eficácia na fase investigativa desses crimes brutais.

Segundo a delegada Mariell Antonini, titular da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, os números refletem o empenho da instituição em dar uma resposta célere e técnica à sociedade.

“Esses resultados reforçam o compromisso institucional com a apuração minuciosamente técnica e rigorosa desses crimes, aplicando a perspectiva de gênero para promover a justiça às vítimas e seus familiares”, destacou a delegada.

O relatório da coordenadoria aprofunda a análise das motivações, revelando um cenário devastador: 85% dos feminicídios foram o clímax de um ciclo de violência doméstica, enquanto 15% tiveram como causa o sexismo ou o menosprezo à condição de mulher.

A Crueldade por Trás dos Números

Dois casos emblemáticos ilustram as diferentes facetas desse tipo de crime. Um deles, classificado como menosprezo à condição feminina, foi o de Emelly Beatriz Azevedo Sena, de 16 anos.

Grávida de nove meses, a adolescente foi brutalmente assassinada em março, em Cuiabá, por uma mulher que simulou uma gravidez para roubar seu bebê.

O feto foi retirado do ventre da jovem após a morte.

O caso, inicialmente tratado como homicídio, foi corretamente reclassificado para feminicídio, e a ré será julgada pelo Tribunal do Júri.

No contexto da violência doméstica, o crime contra Adriana Costa da Silva, de 33 anos, em Sinop, choca pela crueldade.

Ela foi morta a pauladas em maio, na frente de seu próprio filho de 8 anos. O suspeito foi rapidamente identificado, preso, indiciado pela Polícia Civil e já denunciado pelo Ministério Público.

O Silêncio que Precede a Morte

Apesar da notável eficácia investigativa, os dados revelam uma falha trágica no sistema de proteção primária. Em um contraste alarmante, o levantamento aponta que a grande maioria das vítimas não buscou ajuda oficial antes do desfecho fatal. Apenas quatro das 27 mulheres assassinadas (cerca de 15%) haviam registrado boletins de ocorrência contra seus agressores, e somente duas possuíam medidas protetivas.

O caso da universitária Yasmin Farias Cardoso, morta a facadas pelo ex-namorado em Rondonópolis, ilustra a situação das poucas que buscaram amparo.

Perseguida pelo suspeito inconformado com o término, ela conseguiu uma medida protetiva que, no entanto, não foi suficiente para impedir o crime. O agressor foi indiciado e responde judicialmente.

O ambiente doméstico se confirma como o local de maior perigo: 78% dos feminicídios ocorreram dentro de casa.

A brutalidade também é refletida nos meios utilizados, com 77% dos casos envolvendo o uso de armas brancas (como facas) ou armas de fogo.

Avanço na Justiça e Endurecimento da Lei

O avanço dos casos no sistema judicial também é notável. Dos inquéritos concluídos, cerca de 70% já resultaram em denúncias formais oferecidas pelo Ministério Público. Três outros casos aguardam a manifestação dos promotores, e três foram encerrados com a extinção da punibilidade, devido à morte dos autores após o crime.

A resposta robusta da Polícia Civil e do Judiciário ocorre em um momento de endurecimento da legislação.

Após alterações aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela União, o crime de feminicídio passou a ter uma das penas mais severas do Código Penal brasileiro, com reclusão que pode variar de 20 a 40 anos, reforçando a gravidade com que o Estado encara a violência de gênero.