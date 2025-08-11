A Polícia Federal, nesta segunda-feira (11), deflagrou a operação Cabresto, em Santo Antônio do Leverger, com o objetivo de combater crimes praticados durante o pleito eleitoral de 2024.

Os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

A investigação teve início após apresentação de uma notícia crime em que diversos comprovantes de residência estavam sendo falsificados para permitir a transferência indevida de títulos eleitorais.

Com o decorrer das investigações, foi possível identificar também a prática do delito de captação ilícita de sufrágio.

As medidas cautelares da operação desta segunda-feira objetivam angariar elementos que contribuam para a instrução da investigação em curso.