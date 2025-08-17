32.9 C
Rondonópolis
, 17 agosto 2025
Polícia

Operações integradas das forças de segurança aumentam 32% e garantem queda dos crimes violentos em MT

Nos setes meses deste ano foram deflagradas 178 operações, contra 134 realizadas no mesmo período do ano passado

atribunamt.com.br
atribunamt.com.br

(Foto: SESP-MT)

As ações do programa Tolerância Zero ampliaram 32% as operações integradas em Mato Grosso, realizadas a partir de ordens da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024.

Conforme dados da Secretaria Adjunta de Integração Operacional (Saiop), responsável pelo planejamento e ordenamento das ações, nos setes meses deste ano foram deflagradas 178 operações, contra 134 realizadas no mesmo período do ano passado.

Segundo a comunicação, as operações integradas fazem parte de um planejamento de monitoramento de índices criminais e são deflagradas pela Secretaria de Segurança em regiões e municípios de forma estratégica no combate ao aumento da criminalidade, independentemente das operações desencadeadas pelas polícias Civil e Militar.

O secretário adjunto de Integração Operacional (Saiop), coronel PM Fernando Augustinho, destacou que o programa Tolerância Zero ampliou o número de operações integradas em todo estado e vem contribuindo para redução expressiva dos índices criminais em diferentes modalidades.

“Os investimentos vindos do Tolerância Zero permitiram que os policiais civis e militares trabalhassem juntos em prol da população, não só nas ações preventivas, mas nas ostensivas de enfrentamento à violência e às facções criminosas.
Foram realizadas ações integradas entre forças estaduais e federais nas 15 regionais de Mato Grosso e isso reflete na redução dos índices criminais”, ressaltou.

O balanço do programa mostrou que nos primeiros sete meses o Tolerância Zero reduziu os principais indicadores criminais como roubo, furto, latrocínio e homicídios de dezembro de 2024 a junho de 2025.

Dentre as reduções estão:

  • queda de 28% nos homicídios, de 535 para 385;
  • redução de 37% nos roubos em geral, de 2.655 para 1.673;
  • queda de 36% no índice de roubos de veículos, indo de 482 para 309.

As operações integradas, dentre elas Operação Vitae, Bairro Seguro, Metrópole Segura, Sonora e Olhos de Águia, são exemplos de força-tarefa que unem homens da Polícia Militar, Polícia Civil, Politec, Corpo de Bombeiros, além do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com apoio de forças federais e municipais de segurança e são levadas aos 142 municípios do Estado.

FonteWillian Silva / Sesp-MT
