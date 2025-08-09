“O medo de denunciar não pode nos paralisar. Vivemos anos sendo vítimas de violência doméstica, mas chega uma hora que é preciso dar um basta nesse ciclo para podermos seguir em frente”.

O depoimento é de uma das 2.970 mulheres que, apenas neste ano, encontraram amparo no Programa Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar de Mato Grosso. A iniciativa, que busca proteger vítimas e garantir o cumprimento de medidas protetivas, tornou-se uma ferramenta crucial no combate à violência doméstica no estado.

As estatísticas de 2025 revelam a dimensão do trabalho: além dos acolhimentos, a Patrulha acompanhou a decretação de 4.008 medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário.

Durante o período, foram realizadas 5.524 visitas solidárias às vítimas, 124 homens foram presos em flagrante por agressão e registrados 346 casos de descumprimento das ordens judiciais.

A realidade por trás dos números é ilustrada por histórias como a de Marluce* (nome fictício), moradora da zona rural de Nossa Senhora do Livramento. Após mais de uma década de agressões físicas e psicológicas, ela encontrou a força para denunciar.

“Ele me tratava mal, dizia coisas horríveis e fazia eu me sentir a pior pessoa do mundo. Em outras situações, me agredia com tapas, socos e chutes. Uma das agressões quebrou meus dentes”, conta.

O medo de retaliação era constante.

“Desenvolvi crises de ansiedade só de pensar em denunciar. Mas, depois de muita coragem, decidi fazer o que era certo para a minha vida”, relata Marluce, que hoje é assistida pelo programa e possui uma medida protetiva contra o ex-marido.

Uma Rede de Apoio e Prevenção

Criada em 2019, a Patrulha Maria da Penha está ativa em 98 dos 142 municípios mato-grossenses, operando através de 41 núcleos distribuídos pelos 15 Comandos Regionais da PM. O programa não se limita à fiscalização.

Segundo a comandante da Patrulha no 1° Comando Regional, capitã PM Gabrielle Narjara, o trabalho envolve uma abordagem completa.

“Sabemos que a violência doméstica deixa marcas que vão além das visíveis. Marcas emocionais, psicológicas, silenciosas. É justamente por isso que nosso trabalho vai além da fiscalização. É um trabalho de escuta, acolhimento e proteção integrada”, explica a capitã.

Essa abordagem inclui atividades de prevenção, como palestras e blitz educativas, e um trabalho de orientação com 642 agressores visitados neste ano, buscando reduzir a reincidência.

Apesar dos esforços, o programa registrou um caso de feminicídio entre as mulheres assistidas em 2025, um dado que reforça a complexidade e a persistência do problema.

Investimento e Operação Integrada Shamar

Para fortalecer a estrutura do programa, o Governo de Mato Grosso investiu, desde 2019, mais de R$ 2,3 milhões na aquisição de viaturas, equipamentos tecnológicos e na reforma de sedes para o atendimento.

O comandante-geral da PM, coronel Cláudio Fernando Tinoco, destaca que os resultados positivos são fruto de um esforço conjunto.

“O programa tem reduzido os índices de reincidência de violência entre as mulheres atendidas, e os resultados positivos são uma soma de esforços no trabalho do policiamento ostensivo, preventivo e dos investimentos do governo”, afirmou.

Para intensificar ainda mais essas ações, as Forças de Segurança do Estado deflagraram, no último dia 7 de agosto, a Operação Integrada Shamar 2025.

A mobilização nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ocorre em alusão ao Agosto Lilás e aos 19 anos da Lei Maria da Penha.

A operação une as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Ciopaer e Politec em ações ostensivas e preventivas.

“A Operação tem como principal missão atuar de forma conjunta e integrada no enfrentamento à violência contra a mulher. Mais do que ações ostensivas, ela foca também na prevenção, por meio de orientações que buscam conscientizar e encorajar as mulheres a romperem o ciclo de violência”, concluiu o secretário-adjunto de Integração Operacional, coronel Fernando Augustinho.

* Os nomes das vítimas foram alterados para preservar suas identidades.