“Essa corrida é muito importante para todos os policiais militares da nossa unidade especializada. Por meio do esporte, conseguimos conversar com todos os públicos, das mais variadas faixas etárias e trazê-los para dentro da Polícia Militar.

A Rotam conta com mais de 500 crianças nos projetos sociais de jiu-jitsu e futebol e todo recurso arrecadado das inscrições serão destinados aos nossos projetos. Ontem tivemos a corrida kids com 300 crianças e foi fantástica adesão do público”.