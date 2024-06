Câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), levaram as forças de segurança a prender quatro pessoas envolvidas no sequestro de dois homens e cárcere privado de uma família, ontem, quinta-feira (20), em Vila Bela da Santíssima Trindade que dista 520 km da capital, Cuiabá.

A ação contou com equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), 2ª Companhia da Polícia Militar e da Polícia Civil.

A primeira vítima foi rendida por dois indivíduos armados ao chegar em casa. Os criminosos anunciaram o assalto e levaram uma Fiat Strada, um celular e um relógio.

Em seguida, os assaltantes foram a uma segunda residência, onde sequestraram outro homem e roubaram seu carro, um Chevrolet Spin.

Os sequestradores também mantiveram a esposa dele e os quatro filhos, com idades entre 10 meses e 10 anos, presos em um quarto do imóvel.

Os criminosos saíram de Jauru com a picape roubada e o Chevrolet Spin, levando os dois homens em direção à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. No caminho, câmeras do Vigia Mais MT filmaram os veículos ocupado pelos sequestradores e as vítimas.

A partir dessas informações e da análise das imagens, as forças policiais chegaram a localização de uma chácara na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde prenderam quatro pessoas e libertaram as vítimas.

Os veículos estavam escondidos no local e foram devolvidos aos proprietários.

Na ocasião, também foram apreendidas munições calibre 9 mm e calibre 38, aparelhos celulares, porções de maconha, um relógio e a dinheiro em espécie.

Três homens e uma mulher que estavam na chácara foram encaminhados para a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde foram autuados pelo delegado Luiz Camargo por roubo com restrição de liberdade com emprego de arma de fogo, posse de munição de uso permitido e associação criminosa.

Também foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência contra a mulher que guardava pequena quantidade de maconha.