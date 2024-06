A Polícia Federal deflagrou hoje, segunda-feira (17), em Cuiabá, Cáceres e Juína/MT, a Operação Cognome, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado na aquisição e transporte rodoviário, por caminhões, portando grandes quantidades de cocaína para os estados do sul e sudeste do país.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.

As investigações iniciaram com a prisão em flagrante, realizada pela Polícia Federal em 30/9/2023, ocasião em que foram apreendidos 507 kg de cocaína encobertos por uma carga de milho.

O aprofundamento das apurações levou à identificação de um grupo criminoso dedicado ao tráfico interestadual de drogas.

Técnicas especiais de investigações permitiram o requerimento judicial das medidas cautelares ora cumpridas.

A Polícia Federal trabalha com a hipótese de cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de capitais.