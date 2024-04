Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, nesta quinta-feira (11), dois irmãos, de 23 e 25 anos, suspeitos por tráfico de drogas, direção perigosa e suborno, no bairro Jardim Residencial Padre Lothar em Rondonópolis.

A dupla ofereceu cerca de R$ 10 mil para que não fosse detida e encaminhada à delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático pela Rua Rio Branco, no intuito de manter a garantia e ordem pública na região.

Durante a ronda, as equipes se depararam com dois homens em um veículo Golf, branco, em alta velocidade e imediatamente acionaram os sinais sonoros e luminosos para que parassem com o carro. Contudo, o carro permaneceu em alta velocidade por um trecho, até que o suspeito parou.

Durante abordagem, os policiais militares apreenderam uma porção grande de substância análoga à maconha e uma quantia de R$ 27,4 mil em espécie.

Questionados quanto a origem e destino do dinheiro, os suspeitos, que se identificaram como irmãos, apresentaram informações contraditórias e nervosismo durante abordagem. O homem de 25 anos faz uso de tornozeleira eletrônica.

Em certo momento, o suspeito chegou a oferecer cerca de R$ 10 mil como suborno aos policiais militares para evitar a prisão.

A dupla foi encaminhada à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.