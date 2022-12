Dois moradores de rua se desentenderam e um deles tentou matar o outro a facadas na madrugada de hoje (9/12), na Rua Fernando Correa da Costa, em frente a um posto de combustível que fica diante da área da antiga rodoviária, em Rondonópolis. A vítima sangrava bastante e foi socorrida pela equipe do Samu.

A Polícia Militar relata que a guarnição, ao chegar no local, encontrou a vítima caída no chão e o suspeito seguro por populares. Segundo as informações colhidas no local, vítima e suspeito dormiam sob a calçada, quando o suspeito acabou se desentendendo com a vítima e desferindo um golpe de faca na região da barriga do companheiro.