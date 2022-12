Quem está em trânsito por Rondonópolis, através da BR-364/163, tem de ter paciência nesta manhã. Um acidente envolvendo duas carretas tumultuou o trânsito no perímetro urbano, próximo ao Trevão, na pista sentido sul (Campo Grande e Goiás).

A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 4h22 de hoje (9) para atendimento a ocorrência no km 201 da rodovia, envolvendo dois veículos de carga, sendo um com etanol e o outro, madeira. Com a colisão, os veículos foram incendiados.

O tráfego sentido sul foi totalmente bloqueado no local após o acidente. Contudo, uma faixa da pista sentido sul foi liberada. Equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local, mas os dois motoristas assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico.