Uma dupla em uma motocicleta acabou presa no fim da tarde de ontem (17), ao tentar fugir de uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento pelo bairro Alfredo de Castro. Um deles era tornozelado. O condutor não tinha CNH.

A dupla estava em uma motocicleta CG 160 de cor vermelha, sendo que o passageiro se encontrava sem capacete. Eles tentaram fugir quando a equipe policial se aproximou deles para fazer a abordagem.

A viatura passou então a persegui-los, mas a dupla seguiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, não respeitando os sinais de trânsito bem como as vias preferenciais. Em um cruzamento, o condutor perdeu o controle, atingindo o meio-fio e na sequência colidiu com uma árvore e caiu ao chão.

O passageiro tentou evadir-se do local pulando o muro de uma residência, onde acabou sendo abordado. Durante a abordagem, constatou-se ainda que ambos estavam sem documentação pessoal e do veiculo.

Os dois foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia em função de direção perigosa, conduzir veículo sem CNH e desobediência.