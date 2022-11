Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem e uma mulher e apreenderam dois adolescentes por roubo e receptação, na noite desta segunda-feira (21/11), em Rondonópolis. Na ação, um veículo Ônix prata foi recuperado e devolvido para a sua proprietária.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 5º BPM foi acionada por volta de 22h50, para uma situação de roubo de veículo. No local, a vítima relatou que estava saindo de seu serviço e, ao entrar no carro, foi rendida por três homens, que a obrigaram a deitar no chão, fugindo na sequência.

Ainda de acordo com a vítima, o seu celular também estava dentro do veículo, sendo possível, com a ajuda dos policiais militares, fazer o rastreamento do aparelho. A localização indicada mostrou uma residência no bairro Boa Esperança, para onde a PM se deslocou.

Foi realizado contato com uma moradora da casa, que autorizou a entrada da PM no imóvel. Perguntada sobre o crime, a suspeita disse que seu irmão e outros dois menores teriam deixado o carro dentro da casa e fugido para outro lugar.

Os policiais militares iniciaram diligências pela região e encontraram os três suspeitos juntos. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o trio. Ao serem questionados, confirmaram os fatos e disseram que teriam jogado a chave do veículo em uma caçamba de lixo ao visualizarem a viatura policial.