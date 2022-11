Um criminoso com dois mandados de prisão foi localizado e preso, nesta terça-feira (22/11), em Rondonópolis, em ação conjunta do Núcleo Regional de Inteligência e Delegacia de Polícia de Confresa – ambos de Confresa – e o Núcleo de Inteligência de Rondonópolis.

J.C.G.L, de 33 anos, estava com dois mandados de prisão preventiva expedido pela 7ª Vara da Comarca de Cuiabá e pela Comarca de Jaciara por tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

Ele investigado por integrar uma facção criminosa e desempenha a função de ‘gerente de área’, com atuação no Vale do Araguaia, abrangendo cidades como Paranatinga, Gaúcha do Norte e Confresa.

Conforme as investigações da Polícia Civil, o criminoso tinha como funções na organização criminosa a venda de drogas na região e a execução de castigos físicos, como punições, a membros do grupo.

A Polícia Civil intensificou as investigações no intuito de coibir as ações da organização criminosa no Araguaia e foi possível prender um dos líderes no tráfico de drogas na região.