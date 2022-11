O vereador Subtenente Guinancio recebeu novas denúncias em relação à venda de imóveis sociais por pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Habitação. Os novos documentos apontam nomes de pessoas que teriam comprado os imóveis e de agentes públicos que teriam feito a venda.

O parlamentar explicou que vai repassar as informações que lhe chegaram agora ao Ministério Público, pois esse órgão já está com uma investigação em aberto relacionada à venda de nove lotes no Loteamento Alfredo de Castro II, ao preço de R$ 20 mil cada.

Conforme Guinancio, as novas denúncias apontam comercialização ilícita por agentes públicos ligados a empreendimentos diversos, não sendo agora referente ao Alfredo de Castro II. Como não tem certeza da veracidade dos dados e por envolver pessoas ligadas à administração, externou que cabe a ele repassar ao Ministério Público para que faça seu papel.

Mesmo assim, Guinancio afirmou que vai encaminhar as novas denúncias que recebeu ligadas à Habitação Municipal para a Câmara de Vereadores.

Alfredo de Castro II

A primeira denúncia foi enviada para a Ouvidoria da Câmara Municipal, chegando às mãos de alguns vereadores, entre eles Guinancio, semanas depois. Conforme a denúncia, duas pessoas seriam as compradoras dos lotes no Alfredo de Castro II, que teriam sido vendidos por agentes públicos do Município. Entre as informações relatadas, estão indicados todos os números dos lotes que teriam sido vendidos e quadras em que se encontram.