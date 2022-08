1 de 3

A Operação Força Total, realizada pela Policia Militar entre os dias (03/08) a (07/08), resultou na prisão em flagrante de 17 pessoas com mandado de prisão em aberto, suspeitas de envolvimento com diversos crimes, em Rondonópolis.

A operação foi lançada na quarta-feira (03/08), as 19h00, em todos os municípios do estado de Mato Grosso, dividida em 15 comandos regionais, com o objetivo de reduzir as manchas criminais, sejam elas, roubos, furtos, crimes dolosos e homicídio.

De acordo com o comandante do 5° BPM de Rondonópolis, Gleber Candido Moreno: “A consequência da operação é o aumento da capacidade operacional da PM, com o advento da jornada extraordinária, na área onde os policiais são remunerados para trabalharem em cargas horárias de no mínimo quatro horas, e máximo oito horas, durante a sua folga, com o intuito de preservar a ordem publica e oferecer sensação de segurança para toda a população”.

Ainda questionado pela A TRIBUNA, sobre quais eram as espectativas da PM em relação a ação, ele cita o aumento do índice de apreensão de armas, pessoas com mandatos de prisão em aberto, recuperação de veículos de roubos ou furtos, prisão de traficantes e entorpecentes.

Finalizada na manhã do domingo (07/08), a policia militar prendeu 17 pessoas em flagrante com mandados de prisão em aberto, quatro veículos de origem furto ou roubo recuperados, 30 pessoas conduzidas para a delegacia, e mais de 1.000 pessoas e veículos abordados durante a ação dos militares.