A Prefeitura de Pedra Preta também recebeu aporte financeiro do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e vai realizar a festa da virada. Com um pacote cheio de atrações nacionais e regionais, o município promete dois dias de muita festa a partir desta sexta-feira (30).

Gustavo Mioto faz o show nacional desta sexta (30). Dono de hits como “Impressionando os Anjos”, “Eu Gosto Assim”, “Você Nasceu pra Mudar” e “Despedida de Casal”, o sertanejo promete mexer com os corações apaixonados. A noite tem ainda os cantores Geandro Moura, o “chama neném”, e Thaina Marinho, além de muita música eletrônica com DJ Val.

No sábado (31), ‘Dia da Virada’, palco aberto para Open Farra, Beline Braga e Amado Batista no card nacional. A música regional fica por conta do cantor Kiu do Piseiro, artista que está conquistando Mato Grosso com seu carisma e qualidade musical, e o som das pick-ups do DJ Val.

À meia-noite a tradicional contagem regressiva para a chegada de 2023, com uma super queima de fogos que vai colorir o céu pedra-pretense.

Os shows são de graça e acontecem no Ginásio Poliesportivo de Pedra Preta, sempre a partir das 21h.

Em Rondonópolis, a Prefeitura não promoverá nenhum evento na virada deste ano.