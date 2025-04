Meu coração não resistiu,

Já não consigo conter,

A dor que meu peito sente.

No rio um dia ela partiu,

Deixando-me a sofrer,

Desesperadamente.

Por que não, do peito, as mágoas

Eu trocar por esperanças

De vir a sorrir novamente?

Bastará usar as águas

Do rio que correm mansas

Despretensiosamente.

Se eu pudesse no rio,

Afagar o meu querer,

Iria fazer tão somente.

Seguir nas águas a fio…

Ir viver junto a você,

Perpetuadamente.