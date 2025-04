A pessoa sobre quem tenho o poder

é um eu futuro, em sonhos a talhar.

Nos caminhos que a mente pode ver,

tecendo esperanças que irei alcançar.

Com passos firmes, a jornada a fazer.

A sabedoria é farol que irá me guiar.

Construindo um amanhã que vai nascer.

Na linha do tempo que irei desenhar.

De promessas e escolhas, um jardim.

Sementes de tempo, plantadas no ser.

O agora é espelho, o além é festim.

Que a força do hoje me leve a crer,

que o eu, que virá, é luz em seu fim;

a beleza de um poder a florescer.

(*) Jorge Manoel – jornalista, professor, intérprete e poeta