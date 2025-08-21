Válida para todos os usuários, em todas as linhas e em todos os dias da semana; a gratuidade no serviço de transporte coletivo urbano de passageiros. O foco foi trazer benefícios diretos à população; à medida que passaram a economizar R$ 3,70, tarifa antes cobrada de cada usuário. Indiretamente, mas não menos importante, foi trazer benefícios sociais com menos acidentes; ambientais com menos poluição e ganhos na segurança individual nos deslocamentos de pessoas pela cidade. Aquelas destituídas de dinheiro podem viajar, e as abonadas poderão optar por deixar seus veículos em casa. No puxa; ganharam a mobilidade e a sustentabilidade ambiental da cidade.

Esta corajosa decisão tendeu a solucionar desafios com a ausência de empresas interessadas nas licitações do serviço de transporte coletivo público de passageiros. Lado outro – não totalmente solucionado – estavam os custos com a manutenção da frota, e a arrecadação insuficiente com as tarifas cobradas; estas além de excludentes, constituía receita desprezível nos custos finais do serviço como um todo. Além do mais; foi meta a redução de acidentes e emissão de poluentes; ampliação da mobilidade e disponibilidade de estacionamentos nas áreas comerciais da cidade. Estes ingredientes fizeram com que a Câmara Municipal aprovasse o projeto de lei sancionado pelo Ilm.º Sr. Prefeito.

Em vigor desde maio de 2025 e, SMJ, sabe-se que a Lei 3.677/2025 encontrará desafios, desde a adesão dos munícipes, até a manutenção das linhas e qualidades antes asseguradas. Entretanto, ganhos com a segurança e a sustentabilidade ambiental que o transporte coletivo proporciona, dispensam estatísticas, até porque gratuidade é mais que tarifa zero. Significa bem estar físico e mental; social, emocional e comunitário. Não apenas ausência de doenças; mas nos sentimentos de pertença e acolhida individual e social na comunidade de entorno.

Sorriso/MT, com população estimada em cento e vinte mil habitantes – a capital nacional do agronegócio, como se autointitula – ao que pareceu; está conectada à uma centena de cidades outras no país. Os temperos e desafios são locais, mas, tendência nacional. E só para não deixar em brancas nuvens, a UFMT/Cuiabá – cerca de trinta anos passados – dispunha de um sistema gratuito de transporte interno, indistintamente ofertado aos interessados. Depois do primeiro município e da segunda experiência de gratuidade no estado, penso que fica mais fácil colher experiências exitosas, adaptando-as à realidade local. (In: olhardireto.com.br/noticias/ …; e site.sorriso.mt.gov.br/noticia/ …).