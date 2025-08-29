Caros leitores! Para compreender a evolução da política externa brasileira com os americanos necessário fazer recuo temporal, até a década de 1929, quando o capitalismo financeiro global passava por uma fase cruel com o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque acompanhada da Grande Depressão, o “grande fantasma da economia mundial”. As nações tidas periféricas, não foram imunes aos desdobramentos dessa crise do capital. No caso brasileiro, a vulnerabilidade pela dependência externa e inadequada ante as perspectivas de desenvolvimento. A dependência política econômica de substituição das exportações agrícolas produziu enormes pressões internas, na busca de soluções que estimulassem o desenvolvimento e a independência econômica. Fato esse que estimulou as rivalidades entre as oligarquias paulistas e mineiras pondo a termo, a política do “café com leite”. Notadamente, após as eleições de março de 1930 que, resultou na vitória da ala governista.

Porém, esta suposta “Revolução” de 1930, promovida pelos estados em conjunto de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, favoreceu a Getúlio D. Vargas, pondo fim ao período oligárquico. Este, sofreu truculência financeira, sobretudo, pelos juros elevados da dívida externa, mas foi capaz de desenvolver uma política de conciliação em torno da unidade nacional. De modo, que buscou apoio de antigos inimigos e evitou alianças partidárias-ideológicas. O poder varguista se fez sentir no fim do Governo Provisório, em 1934, quando ele permaneceu no poder com o apoio dos militares. Com isso, garantiu fidelidade do oficialato de alta patente com a promessa de rearmamento e modernização das Forças.

Assim, foi aprovado, em 1932, um plano de renovação de créditos, conforme consta no Relatório da Marinha. Para isso, necessitava apoio alocando recursos para a renovação da Marinha. A crise econômica e política durou até o Estado Novo. O novo regime tinha como característica a centralização do poder com desarticulação do Legislativo. Visando superar os desafios econômicos, Getúlio adotou medidas extremas, como suspensão do pagamento da dívida externa, justificando-se por meio da bandeira da modernização do Brasil. A moratória do pagamento teve como beneficiários o reaparelhamento das Forças Armadas e o desenvolvimento do setor de infraestrutura e indústrias de base. Em vários momentos demonstrou seu projeto de construção de uma siderúrgica como base para o desenvolvimento dos transportes e reaparelhamento econômico do país.

Ao fazer “jogo duplo”, que caracterizou a política externa de Vargas até janeiro de 1942, tinha como característica a manutenção do comércio de compensação, praticado com a Alemanha, ao mesmo tempo que mantinha um vínculo político com os EUA. Isso não permitiu, que houvesse enfraquecimento de ambas as partes envolvidas. Por outro lado, os EUA praticaram com o Brasil uma diplomacia de paciência, permitindo que prevalecesse a antiga aliança não formal construída por Rio Branco. Nesse contexto, a presença de Oswaldo Aranha no exterior mostrou-se fundamental, pois já se tratava de conhecimento público que este mantinha uma longa amizade e ser excelente negociador com o Subsecretário de Estado dos EUA, Sumner Welles.

Para Vargas, Aranha foi fundamental para reforçar a confiança de Washington no Brasil. No entanto, fazia-se necessário ter um olhar do sistema internacional de modo a se evitar conclusões precipitadas quanto à autonomia brasileira, pois na visão dos EUA, a aceitação do comércio bilateral compensado Brasil-Alemanha, representava um risco à democracia no continente. Na conferência Pan-americana de 1933, surge uma nova política de aproximação dos EUA com países latino-americanos, e a importante mudança estava em consonância com a política do corolário “boa vizinhança”, que consistia em prestar assistência aos latino-americanos com investimentos e tecnologia. Contrapartida, esses países teriam que apoiar a política externa norte-americana, sob nova aproximação com os latino-americanos, para o esforço conjunto com EUA na II Guerra Mundial. Na verdade, havia uma certa desconfiança nos países da América Latina, com dificuldades socioeconômicas e políticas, que poderiam optar facilmente ao nazifascismo.

Com a entrada dos EUA na guerra, após o ataque surpresa nipônico, à base norte-americana em Pearl Harbor (1941), o Brasil proclama solidário à causa norte-americana e rompe relações diplomáticas com o Eixo, era o fim do “jogo duplo” e deu início ao alinhamento Brasil-EUA. A partir daí, o Office intensificou um amplo intercâmbio de comunicação de aspectos sejam culturais, geopolíticos e econômicos da América Latina. Todo o material era divulgado, simultaneamente, nos EUA e no Brasil, a tornar as duas nações unidas. Contudo, esse alinhamento veio acompanhado da barganha, onde o Brasil buscava vantagens políticas, econômicas e militares em troca da sua aproximação com os EUA, que acordou os detalhes da construção da siderúrgica. Em contrapartida, Vargas abriu os portos e bases aéreas e navais às forças norte-americanas no Atlântico Sul.

Além disso, o Brasil fornecia produtos primários como: a borracha, o manganês, o quartzo e o café, produtos vitais ao esforço de guerra norte-americano. Assim, o país emergia do conflito com a economia sólida, expansão de reservas e exportações, dívida externa equilibrada, indústria dinamizada e a siderurgia em implementação. Ademais, o prestígio internacional do país atingia alto nível. A Aliança Brasil-EUA (1889-1942): preconizou uma aproximação construída e revestida de cautela, realismo e pragmatismo, investida de paciência e desinteresse da parte dos americanos.

Esse imperialismo revestiu de interesses econômicos e ideológicos. Nesse sentido, os EUA expandiram por meio de expedições exploratórias em terra, com a marcha para o Oeste; e no mar, com as esquadras além-mar. Quando, o Brasil entrou na II Guerra Mundial, o acordo deixou de ser cooperação e transformou em uma aliança diplomática-militar entre dois países. Assim, no período proposto aqui de 1889 a 1942, foi possível observar, nas relações entre Brasil e EUA, um alinhamento com o vizinho do Norte.

Enfim, a diplomacia brasileira, foi revestida de realismo e pragmatismo, buscou a aproximação como oportunidade de barganhar para os interesses nacionais, condições propícias diante das circunstâncias de uma aproximação política-estratégica e a colaboração ao desenvolvimento econômico nacional. De outro, EUA aproximou do Brasil com interesses comerciais, nos momentos na qual o cenário internacional possibilitava a diminuição de sua influência sul americana. Naquele contexto, enxergaram o Brasil como um aliado nos momentos complicados do que uma nação débil digna de intervenção.