O desempenho econômico brasileiro em 2023 foi melhor do que os representantes do mercado financeiro prognosticaram. A economia obteve crescimento do PIB em torno de 3%, inflação dentro da meta de 4,5% e desemprego de 7,5%. As previsões cravavam há doze meses crescimento de 1%, inflação acima da meta e desemprego de dois dígitos (10%). Por que os analistas erraram tanto? Em resumo, os modelos macroeconômicos usados pelo mercado financeiro produzem resultados a partir de pressuposições extremamente questionáveis. Por exemplo, as projeções incorporam a premissa de que a expansão das despesas públicas ocasiona, em todas as situações, pressão inflacionária, desvalorização cambial e taxa de juros em alta. Pressupostos equivocados geram resultados equivocados. Mas se erram, por que são utilizados? Porque as previsões econômicas influenciam a política monetária.

A pesquisa Focus, empregada pelo Banco Central no sistema de metas de inflação, orienta as decisões do Copom – Comitê de Política Monetária acerca da definição da taxa de juros básica brasileira. A Selic é a taxa pela qual o Banco Central remunera os investidores que compram títulos públicos. A pesquisa Focus visa medir as “expectativas de mercado” a respeito dos indicadores macroeconômicos: inflação, taxa de juros, taxa de câmbio e crescimento do PIB. Em tese, essa averiguação deveria ser um retrato das percepções dos agentes econômicos a respeito da conjuntura econômica.

Entretanto, na realidade, a pesquisa compila a opinião média de 171 organizações, constituída majoritariamente por consultorias econômicas e instituições financeiras, que elaboram periodicamente projeções macroeconômicas (**). Nesse grupo, apenas a Petrobras tem atuação produtiva. A composição da amostra evidencia o viés financeiro das expectativas que respaldaram a fixação da taxa Selic na liderança mundial de juros reais por quase três anos. Cabe a indagação: o Brasil possui risco soberano superior ao da Rússia, Turquia ou Índia? Evidentemente que não.

A dívida pública brasileira situa-se em patamar semelhante ao de outros países emergentes, tais como Índia, China e África do Sul, e inferior ao de muitos países desenvolvidos, a exemplo de Japão, EUA e Reino Unido. As reservas internacionais superam US$ 360 bilhões e o superávit comercial alcança US$ 80 bilhões. O mercado de capitais financia a dívida pública em R$, ou seja, a rolagem do seu estoque prescinde da captação de recursos estrangeiros. O risco soberano situa-se em 200 pontos, medido pelo EMBI – Emerging Markets Bond Index Plus.

Portanto, os títulos do governo brasileiro no exterior remuneram uma taxa de juros anual de 2% mais a taxa de juros básica do FED – Federal Reserve dos EUA. Esse risco soberano sinaliza que o piso da taxa Selic seria de 7,3%, ao invés dos 11,75% estabelecidos, recentemente, na reunião do Copom de 13/12/2023. A única conclusão possível é de que os fundamentos macroeconômicos são sólidos e não justificam uma taxa Selic tão elevada.

Além de gerar custo de carregamento dispendioso para a dívida pública, a captura da política monetária pelas instituições financeiras distorce o entendimento acerca dos problemas nacionais. Recentemente, a cobertura da imprensa a respeito da “responsabilidade fiscal” centrou foco apenas no balanço de despesas correntes do orçamento federal. Não considerando as despesas financeiras.

A meta de déficit primário “zero”, estabelecida pelo governo federal para 2024, tem objetivo de equilibrar o déficit das despesas correntes, que em 2023 alcançou 1,5% do PIB, em torno de R$170 bilhões. Contudo, o déficit nominal, incluindo as despesas com pagamento de juros, ultrapassou 6,6% do PIB, o que equivale a R$770 bilhões. Percebe-se, portanto, que 4/5 do déficit nominal é decorrente das despesas financeiras, oriundo do valor estratosférico da taxa Selic, e só 1/5 das despesas correntes do orçamento federal.

A discussão a respeito do impacto da manutenção da taxa Selic em dois dígitos, por tanto tempo, mesmo com a inflação caindo em direção à meta, deveria ser avaliada mais criteriosamente pela mídia e pelas autoridades políticas. Isso não significa que a estabilidade das contas públicas não seja importante. A proposta do novo arcabouço fiscal, que visa reduzir o endividamento público para um patamar mais confortável, está na direção correta.

Entretanto, a evolução da dívida depende majoritariamente da relação entre a taxa de juros básica (Selic) e o crescimento da economia (PIB). Nos últimos vinte anos, com exceção ao período da pandemia de 2020/2021, o déficit nominal acompanhou a evolução das despesas financeiras. Períodos de elevação da taxa Selic são correlacionados com a piora do déficit nominal e vice-versa. Em síntese, a trajetória de consolidação fiscal, ao longo de 2024, requer a continuidade da queda da taxa Selic e do crescimento econômico. Felizmente, ao que tudo indica, isso irá acontecer. Antes tarde do que nunca!

(**) Para mais detalhes a respeito da metodologia da pesquisa Focus acessar: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/faqexpectativa