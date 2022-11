O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso (GMF/MT) realiza a partir das 10h desta quarta-feira (30) a cerimônia híbrida de homologação dos Escritórios Sociais dos municípios de Araputanga, Rondonópolis e Sinop.

A solenidade contará com a presença da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, do juiz-coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), Luís Geraldo Lanfredi, do supervisor do GMF/MT, desembargador Orlando Perri, e do juiz-coordenador do GMF/MT, Geraldo Fidelis.