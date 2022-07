Os pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Juscimeira (MT) já podem contar uma ampliação da oferta de exames laboratoriais além de mais agilidade na obtenção dos resultados.

O secretário de Saúde Nassin Farah, destacou que antes, as análises eram enviadas para Rondonópolis e demoravam de 20 a 40 dias para retornar os resultados, na atualidade a maioria os exames ficam prontos no mesmo dia com o resultado disponível ao paciente em até três dias úteis.

“Entre os exames e testes rápidos disponíveis no Laboratório Municipal estão: Hemograma, fezes, urina, aslo, PCR, fator reumatóide (Látex), VHS, grupo e fator, VDRL, HBSAG, HIV, HCV, dengue, zika, chinkungunya, Covid-19, leishmaniose, hanseníase, PSA, pesquisa de BAAR, ácido úrico, ALT-TGP, AST-TGO, creatinina, glicose, HDL colesterol, triglicerídeo e uréia”, informou o secretário.

A responsável técnica pela unidade é a farmacêutica bioquímica Ingrid Trevisani ressaltou sobre a parceria com o município de Dom Aquino (MT), o qual emprestou um equipamento que possibilitou na ampliação dos exames ofertados.

“Agradecemos ao secretário de saúde de Dom Aquino, Cláudio Amarantes e ao farmacêutico Ricardo Kojima que nos possibilitou a doação do equipamento”, conclui a Ingrid.

O laboratório municipal está localizado na Rua Ronaldo Fidelis Pereira, em frente ao Fórum.

O horário de atendimento é das 6h às 12h e no período vespertino são realizados os testes de Covid-19.