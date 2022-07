Todos os anos são lançadas novas tecnologias que melhoram a experiência dos usuários. De serviços de jogos por assinatura até a realidade virtual existem diversas novidades interessantes disponíveis e aqui será possível conhecer algumas das principais.

Serviços de jogos por assinatura e em nuvem facilitam a vida dos usuários

Se no passado os consumidores estavam limitados apenas aos games que adquirissem de forma física, atualmente é possível assinar serviços de jogos que permitem que eles tenham acesso a um número expressivo de títulos por um preço mensal fixo e muito acessível.

Existem diversos modelos disponíveis no mercado atualmente de empresas como Nintendo para o seu console Nintendo Switch e Sony para os Playstations 4 e 5, mas o grande destaque entre os usuários nacionais nos últimos anos tem sido o Xbox Game Pass da Microsoft.

O programa de assinatura mensal está dividido em três categorias e conta com diversas funcionalidades que o tornam uma das opções mais populares.

Um dos principais destaques é o fato de que tanto jogos da própria Microsoft quanto de desenvolvedores parceiros costumam ser lançados no serviço de forma simultânea ao lançamento individual, o que garante uma biblioteca sempre atualizada e repleta de novidades.

Além disso, o serviço também preza pela diversidade e há mais de 100 títulos de diferentes gêneros, que vão de combate e puzzle até RPG, disponíveis para os usuários de produtoras premiadas.

Por exemplo, é possível acessar franquias próprias da Microsoft como Halo assim como o catálogo da EA, que conta com séries de sucesso como “Dead Space”, “Mass Effect” e “Star Wars”.

O plano mais básico custa R$29,99 ao mês e está disponível apenas para os donos de consoles Xbox, já o plano intermediário, que possui o mesmo custo mensal, permite que usuários de computadores acessem tanto jogos exclusivos para o Windows 10 quanto o catálogo do EA Play.

Por último, está disponível o Game Pass Ultimate. Considerada a versão mais completa, ela custa R$44,99 e permite acessar, além dos jogos mencionados acima, o serviço de streaming xCloud.

Parte de uma verdadeira revolução tecnológica em relação à acessibilidade multiplataforma, o xCloud possibilita que os seus assinantes joguem literalmente qualquer jogo disponível no catálogo do Game Pass em qualquer equipamento que possuam, seja ele um computador, console ou smartphone, com o único requisito sendo uma conexão de internet rápida o suficiente.

Jogos em realidade virtual proporcionam experiências inovadoras

Além do Game Pass, outra tecnologia que tem tornado a vida dos usuários mais interessante é a realidade virtual e já existem diversos jogos voltados para ela. Por exemplo, o novo PokerStars VR conta com diversos modos que permitem que o usuário jogue poker em cenários diferentes sem sair de casa.

Disponível por meio da Oculus Store, Viveport e a tradicional Steam, conhecida por ser uma das plataformas de jogos mais populares, o game conta com uma física realista que faz com que todos os objetos de cenários que vão de um fabuloso iate até uma estação espacial se comportem igual a realidade e aumentem a imersão de forma significativa.

Os jogadores podem disputar partidas de modalidades como Omaha e Texas Hold’em tanto em mesas privadas com seus amigos quanto enfrentar oponentes de todos os lugares do mundo por meio de partidas avulsas ou até mesmo competições oficiais.

Vale mencionar ainda que é possível personalizar o avatar utilizado com diversos tipos de adereços para que ele reflita a personalidade do usuário e aqueles que jogam por meio do Oculus Rift podem integrar suas próprias áreas de trabalho enquanto jogam.

Muitas outras novidades interessantes disponíveis no futuro

Novas tecnologias não param de ser desenvolvidas todos os dias e nos próximos anos surgirão ainda mais novidades de todos os tipos que tornarão a rotina dos usuários mais prática, emocionante e interessante, especialmente quando se leva em conta os avanços da inteligência artificial e das redes 5G, que devem diminuir cada vez mais o gargalo rural da internet com sua maior capacidade de conexão.

Isso significa que os próximos anos serão ainda mais interessantes e os benefícios serão colhidos por todos os membros da cadeia de consumo, dos produtos até os usuários finais.