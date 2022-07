Neste sábado, 09/07, tem início a festa social em honra a São Pedro Apóstolo, Padroeiro de Pedra Preta. O evento será realizado no Centro de Eventos Alexandrina Alves de Freitas, e conta com uma programação variada, com shows de artistas regionais, quermesse e o tradicional Leilão do Gado.

A quermesse será neste sábado (09/07) e terá inicio as 20h00 com música ao vivo, e um grande jantar.

O valor do ingresso é de R$50,00 individual, que da direito ao jantar oferecido pela igreja. De cardápio terá arroz, farofa, creme de milho e frango assado a vontade. Esse valor será revertido para custear os gastos mensais da Paróquia.

A música ao vivo, ficará por conta de Demir dos Teclados, e Aldo e Rafael, diretamente de Rondonópolis.

Já no dia 17/07, acontecerá o Leilão do Gado no Recinto do Rodeio. O evento terá inicio as 11h00 com um grandioso churrasco. O ingresso individual custará R$20,00 e será servido arroz branco, farofa, feijão temperado, mandioca e muita carne assada.

Para mais informações sobre os eventos, a população poderá entrar em contato pelo telefone da Paróquia: (66) 9 9907-9047.

Essas festas oferecidas pela Paróquia São Pedro Apóstolo, já são tradição na cidade, para ajudar as custear as causas da Igreja.

História de São Pedro

São Pedro foi apóstolo de Cristo, tido como fundador da igreja Cristã em Roma, é considerado pela igreja católica, o primeiro papa. A história conta que Jesus pregava no mar da Galileia quando viu dois barcos às margens do lago. Ao se aproximar das embarcações, Jesus observou que os homens não tinham pescado nenhum peixe, então ordenou que Pedro lançasse novamente a rede.

Ao lançar a rede, Pedro apanhou uma enorme quantidade de peixes, tantos que outros homens foram necessários para ajudá-lo. Foi Jesus que nomeou o pescador, que até então se chamava Simão, de Pedro. Ele disse: ‘Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja’.

Pedro morreu em Roma, com aproximadamente 70 anos, ele pregava o evangelho na cidade quando foi descoberto pelos romanos, que o prenderam e condenaram-no à morte por crucificação.