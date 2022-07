Acontece no próximo domingo (10/07), em Pedra Preta, Viola e Churrasco, um evento beneficente que pretende arrecadar recursos para ajudar o tratamento de José Augusto Batista Correia, de 51 anos, conhecido como Pezão. Que sofre de diabetes, labirintite e problemas na coluna.

A festa terá início as 8h00 com as atrações musicais, e o almoço será servido as 11h00. O cardápio do almoço será arroz branco, vinagrete, mandioca, e muita carne assada. As bebidas serão vendidas no local.

O ingresso será individual, no valor de R$25, e pode ser comprado através do número: (66) 9 9601-9424 (Pezão).

Os recursos financeiros arrecadados, serão utilizados para a realização dos exames da coluna e cérebro do Pezão.

O evento será realizado na entrada principal de Pedra Preta, no Bailão da Médici, em frente ao recinto do rodeio.

A festa também conta com atrações musicais para marcar o evento, terá a presença da Família Sertaneja de Rondonópolis, Léo Carlos e convidados.