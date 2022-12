O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, dom Maurício da Silva Jardim, anunciou a realização de várias transferências e nomeações em paróquias da região. Conforme ele, as mudanças atendem as necessidades pastorais, tendo ouvido o Conselho de Presbíteros reunido no dia 7 de dezembro deste ano.

Assim, o padre Arthur Moreira Brito será nomeado como pároco da Paróquia São José Esposo. O padre Eriovaldo Couto de Queirós será nomeado como pároco da Paróquia São José do Povo. O padre Erivelton Almeida Postil será nomeado como ecônomo da Diocese.

O padre Lauri Rodrigues da Silva será nomeado como pároco das Paróquias Santa Terezinha do Menino Jesus e Nossa Senhora de Fátima/São Lourenço. O padre João Henrique Corrêa, por sua vez, será nomeado como pároco da Paróquia Bom Jesus de Juscimeira.

Gerando grande contentamento entre os fieis, o diácono Andritony Anchieta Adriano será nomeado como vigário paroquial na Paróquia São José Operário e teve sua ordenação presbiteral marcada para o dia 5 de maio de 2023.

“Solicito ao povo fiel de Deus que os ajudem a cumprir fielmente assistidos por Virgem Maria, mãe de Deus”, externa o bispo no comunicado.