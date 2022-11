Alunos, pais e profissionais da Escola Estadual La Salle fizeram, no final da tarde de hoje (23/11), um protesto contra a decisão de retirada dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do estabelecimento em 2023. Com cartazes e balões nas mãos e gritos de “queremos nossa escola”, eles fizeram um “abraço” ao redor do estabelecimento, chamando a atenção da sociedade.

O diretor da Escola La Salle, Alex Frisselli, externou no protesto que a comunidade escolar está sendo desrespeitada com a medida das autoridades públicas. “Nós temos de lutar por nossa escola, não podemos ser desrespeitados! Não podem fazer esse tipo de mudança sem ouvir a comunidade! Querem tirar as crianças da escola de forma abrupta. Inclusive, isso é uma afronta porque temos uma lei própria, de escola de origem confessional”, externou o diretor aos presentes.

Alex Frisselli destacou que é crucial que o Ministério Público e a sociedade se posicionem para garantir a continuidades dessas crianças na Escola La Salle, bem como nas demais atingidas da rede estadual. “As crianças são a base da nossa escola, são a formação humana integral e cristã… Nós queremos atender as crianças e levá-las até à universidade”, reforçou o diretor, acrescentando que o La Salle de Rondonópolis possui o maior Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do 1º ao 5º entre todas as escolas do Estado.

Os pais estão muito preocupados com a saída das crianças do La Salle. O pai de aluno Roger Pirazza, por exemplo, tem um filho que estuda no 7º ano e não vai ser atingido diretamente pela medida, mas mesmo assim externou seu descontentamento. “Quando uma medida é feita de forma abrupta, os prejuízos são muito grandes. Isso deveria ter sido planejado, ter sido feito uma escala de mudança, algo gradativo… Agora os pais terão de procurar outras escolas, sendo que as crianças já estão acostumadas com esse ambiente. Isso não pode ser feito a toque de caixa, para não criar a confusão que está!”, avaliou o pai para a reportagem.

Em assembleia geral da comunidade escolar, na última sexta-feira (18), 100% dos pais se posicionaram contra a retirada dos anos iniciais do referido estabelecimento de ensino.