A chuva acabou impossibilitando a realização na tarde de hoje (22/11) do protesto que pais, alunos e professores da Escola Estadual La Salle fariam contra a retirada dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do estabelecimento em 2023. A manifestação foi transferida para amanhã (23), às 17 horas, nas dependências do estabelecimento.

Como o A TRIBUNA vem noticiando nos últimos dias, o Governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis decidiram fazer a transferência dos anos iniciais da rede estadual para a rede municipal de ensino já em 2023, gerando revolta na comunidade escolar local.

Essa manifestação é uma deliberação tomada em assembleia geral da comunidade escolar, na última sexta-feira (18), quando 100% dos pais se posicionaram contra a retirada dos anos iniciais do referido estabelecimento de ensino. Os pais lotaram a quadra de esportes da escola para a assembleia, mostrando grande indignação com as mudanças.

Os pais da Escola Estadual Santo Antônio, assim como as escolas estaduais São José Operário e La Salle, também decidiram em assembleia geral que os seus filhos devem permanecer na referida unidade e que, para isso, estarão buscando esse direito através da Justiça.

Para a manifestação remarcada para esta quarta-feira, a comunidade escolar do La Salle fará um “Abraço na Escola”, manifestando a contrariedade em relação à retirada das crianças da escola e transferência para outras unidades escolares da rede municipal.