O envio do homem à lua pela primeira vez, em 1969, aconteceu há mais de meio século e ainda continua sendo um dos maiores eventos da história. Projetada pela NASA, foi a missão Apollo 11 que colocou os astronautas Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong para darem os primeiros passos da sociedade em nosso satélite natural.

O feito não só colocou os Estados Unidos à frente da extinta União Soviética na corrida espacial da época, como também marcou a base para a aspiração contínua da humanidade em explorar o espaço sideral. Explorações essas que variam desde estudos relacionados à evolução do sol até descobertas de potenciais novos planetas.

Como esse assunto desperta a curiosidade de muitas pessoas, o que não faltam no mercado digital são ótimas opções de tema espacial na indústria do entretenimento. Sendo assim, com foco em lançamentos de 2022, vamos indicar e analisar três grandes atrações nas seguintes vertentes: filme, jogo online e documentário. Confira!

Filme — Moonfall: Ameaça Lunar

Dirigido pelo cineasta Roland Emmerich, muito conhecido pelos trabalhos em “Independence Day” (1996) e “O Dia Depois de Amanhã” (2004), o longa-metragem “Moonfall: Ameaça Lunar” (2022) é estrelado por Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley.

O filme retrata a catástrofe que aconteceria se a lua saísse de órbita e colidisse com a Terra. Contudo, semanas antes do impacto previsto e com a humanidade correndo sérios riscos de ser extinta, uma ex-astronauta da NASA, Jo Fowler (Halle Berry), acredita ter a solução para salvar o planeta.

Para colocar seu plano em prática, Jo Fowler, agora vice-diretora da NASA, contará com a preciosa ajuda do astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e do pesquisador amador KC Houseman (John Bradley), no que promete ser uma emocionante missão espacial.

A título de curiosidade, vale ressaltar que “Moonfall: Ameaça Lunar” é um dos filmes independentes mais caros da história. Produzido na cidade canadense de Montreal, o longa-metragem teve um orçamento de US$ 146 milhões.

No Brasil, a obra pode ser assistida em quatro plataformas de streaming, seja por assinatura de aplicativo ou locação: Prime Video, Google Play Filmes, YouTube e Apple TV.

Jogo online — Spaceman (Jogo do Foguetinho)

No segmento de jogos online com a temática espaço, um dos grandes destaques de 2022 é Spaceman, o Jogo do Foguetinho. Também conhecido no Brasil como Jogo do Foguete, esse game é um título de cassino online no estilo crash, no qual a sua proposta de jogabilidade difere de grande parte dos caça-níqueis tradicionais.

Dessa maneira, não há a presença de cilindros ou linhas de pagamento na tela de jogabilidade, como normalmente vemos em uma slot de vídeo comum, e sim um corajoso astronauta disposto a explorar o universo em uma mecânica de curva ascendente. Ou seja, quanto mais alto é o voo do personagem, maiores são as chances de o jogador acumular multiplicadores elevados e assim receber melhores pagamentos.

Vale ressaltar que o Jogo do Foguetinho conta com potencial máximo de vitória de 5.000 vezes a aposta. Além do mais, as apostas podem ser feitas com quantias que variam entre R$ 1,00 e R$ 100,00.

Por ser produzido com a tecnologia HTML5, o Jogo do Foguetinho está disponível para as principais plataformas do mercado, como smartphones, tablets e computadores que operam em sistema operacional Android, iOS ou Windows.

Documentário — De Volta ao Espaço

Documentário que enaltece a volta de missões espaciais tripuladas lançadas dos Estados Unidos, “De Volta ao Espaço” (2022) engloba toda a trajetória da SpaceX, desde os seus primeiros anos de pós-fundação até uma missão histórica: levar astronautas da NASA de volta à Estação Espacial Internacional (ISS).

O documentário é dirigido pela dupla Jimmy Chin Elizabeth e Chai Vasarhelyi, vencedores do Oscar com a produção “Free Solo” (2018), e ainda conta com a participação especial do empreendedor Elon Musk, fundador e diretor executivo da SpaceX.

Para quem acompanha os projetos e missões espaciais com a participação da SpaceX há anos, o documentário não agrega muitas novidades. Para muitos especialistas, o maior valor da produção está nas falas de bastidores que antecedem os preparativos para voo à órbita da Terra, um prato cheio para quem gosta do tema espacial.

No Brasil, “De Volta ao Espaço” pode ser assistido na plataforma da Netflix via assinatura. Além do mais, é importante ressaltar que a produção é um dos documentários mais bem avaliados pelos usuários da plataforma neste ano.

Conteúdo extra: grande notícia para quem é fã de filmes de temática espacial!

Se até alguns anos atrás a ideia de realizar filmagens parecia absurda, agora já não é mais. Recentemente, a empresa Space Entertainment Enterprise (S.E.E.) revelou que pretende abrir seu primeiro estúdio de gravação no espaço até 2024.

Nomeada SEE-1, a estação espacial da companhia irá sediar eventos de esportes, música e hospedar muitas produções para filmes e televisão. O projeto consiste em lançar o módulo SEE-1 em órbita para ele se interligar à primeira estação espacial comercial da Axiom Space, que ficará conectada à Estação Espacial Internacional (ISS).

Se tudo ocorrer dentro do esperado, a S.E.E. será uma das produtoras de um filme de ficção científica estrelado por Tom Cruise no espaço sideral. De acordo com informações do portal estadunidense Variety, a obra será dirigida por Doug Liman e começará a ser filmada em 2023.