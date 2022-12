Em Cuiabá, cerca de 65 toneladas de agrotóxicos proibidos no Brasil, apreendidos no estado de Mato Grosso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), pela Polícia Militar (PM) e demais órgãos fiscalizadores do estado, foram preparados para incineração.

A PRF participou da preparação logística e assessoramento operacional para descarga e inutilização do material. São produtos que já passaram por laudos e foram destinados para a destruição, após constatação de ilegalidade. O estado de Mato Grosso é um grande produtor de grãos, responsável por abastecer não só o Brasil, mas todo o mundo. Com isso, tem-se o crescimento da importância de enfrentamento ao mercado de insumos ilegais no estado, principalmente no que se refere ao uso de agrotóxicos. No ano de 2022 a PRF apreendeu aproximadamente 183 toneladas de agrotóxicos ilegais em Mato Grosso, causando um prejuízo de mais 101 milhões de reais para o crime organizado.

O processo de inutilização do produto é realizado em câmaras especiais, com temperaturas superiores a 800ºC, que controlam emissões atmosféricas e evitam contaminação do ar, dos solos e de mananciais. Em Mato Grosso, a inutilização é feita em parceria com a CropLife Brasil (CLB), empresa responsável por coordenar toda a logística da operação.