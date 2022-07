As inscrições do Concurso Público para servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) serão prorrogadas até 1º de agosto. A decisão foi tomada pelo comitê de acompanhamento do certame. A decisão será oficializada e divulgada pela Fundação Carlos Chagas no site www.concursosfcc.com.br.

Outra novidade é o surgimento de duas novas vagas. Com isso, serão quatro para preenchimento imediato: duas para Analista Judiciário (uma da Área Judiciária e outra de Tecnologia da Informação) e duas para Técnico Judiciário (sendo uma da Área Administrativa e a outra da especialidade de Tecnologia da Informação).

Taxas

Para cargos de Técnico Judiciário, a taxa é de R$ 75,00. Já para Analista Judiciário, R$ 95,00. As provas serão realizadas em 11 de setembro em Cuiabá, podendo também ocorrer em municípios da região metropolitana caso o número de inscritos supere as expectativas iniciais.

O pagamento da GRU deve ser feito, exclusivamente, no Banco do Brasil.

Cadastro de Reserva

O concurso também servirá para formação de cadastro de reserva de outros 15 cargos. Segundo o diretor geral Marlon Rocha, apesar do pequeno número de vagas abertas, existe a possibilidade de diversas nomeações durante a validade do concurso. “Nosso Tribunal completa 30 anos em 2022 e muitos dos nossos servidores estão perto da aposentadoria. O Tribunal vai trabalhar para conseguir a autorização para prover esses cargos”.

Todas as informações do concurso podem ser conferidas no site da banca organizadora ou no portal do TRT (www.trt23.jus.br/concursos ou pelo menu ‘Institucional > Concursos > Servidores).