A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou 124 municípios de Mato Grosso sobre a situação de risco relacionada à Covid-19. A pasta considerou a incidência pelo coronavírus nos últimos 14 dias para notificar os municípios que registram níveis de alerta.

Além de informar quanto à situação de risco, a SES endossou as orientações definidas na última reunião do Centro de Operação em Emergência em Saúde Pública (COE), composto por diversas instituições públicas de Mato Grosso, como o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado.

“É registrado um aumento significativo de casos da Covid-19 em nível nacional, com consequente agravamento, especialmente em razão da baixa cobertura vacinal. Por este motivo, é necessário o apoio e a forte atuação dos municípios, sobretudo no que diz respeito à busca ativa dos cidadãos que estão aptos para a vacinação contra a Covid-19”, explicou a secretária de Estado de Saúde, Kelluby Oliveira.

O documento ainda reforça que a baixa cobertura vacinal influencia no índice de agravamento da doença, fazendo com que mais cidadãos necessitem de internação em leito de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), podendo haver consequentes evoluções para óbito.

“O Estado cumpre com a responsabilidade de distribuir vacinas para os 141 municípios de Mato Grosso. E, considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite, precisamos do máximo empenho dos municípios para que estas doses cheguem aos braços dos cidadãos”, disse a gestora.

No documento de notificação, também foram requeridas informações quanto às medidas municipais de contenção do coronavírus e às campanhas locais de conscientização sobre a imunização contra a Covid-19.