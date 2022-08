Por causa da pandemia da Covid-19, alunos e professores da rede estadual de Mato Grosso vão passar por acompanhamento psicológico. Uma pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), mostrou a necessidade de apoio após o retorno das aulas presenciais.

A professora de Geografia, Fabiane Rocha conta que a pandemia deixou marcas psicológicas e muitos professores ainda não superaram.

“O que nós mais temos hoje são professores com licenças psiquiátricas porque não estão conseguindo atender a demanda intensa de trabalho”, disse.

A pesquisa procurou identificar os efeitos da pandemia sobre os estudantes. O estudo verificou que situações como perda de parentes ou amigos para a covid-19, o medo de contrair a doença e o isolamento social contribuíram para crises de ansiedade e depressão e comportamentos agressivos na escola, com o uso de violência verbal.

Ao todo 332 escolas participaram da pesquisa no ano passado. Em 48% delas foram registradas agressões física, psicológicas e verbais.

O coordenador de ensino da Seduc, Joabson Pena disse que a secretaria contratou equipes de psicólogos e assistentes sociais para acompanhar a saúde mental dos professores e alunos.

“Essa equipe psicossocial é formada por dois psicólogos e dois assistentes sociais que vão trabalhar nas 15 diretorias regionais de educação de Mato Grosso. Um psicólogo e um assistente social vão trabalhar diretamente com a comunidade escolar, com os pais e alunos e a outra dupla vai trabalhar com os profissionais da educação”, contou.