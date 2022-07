O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) reforça aos motoristas que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida entre janeiro a junho de 2021 que têm até o dia 31 de julho para regularizar o documento.

O prazo para renovação foi reestabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por meio da deliberação Contran n° 253.

Para renovar a habilitação, o motorista pode baixar o aplicativo MT Cidadão ou acessar o site oficial do Detran (www.detran.mt.gov.br) e fazer o serviço de forma online, sem sair de casa.

No caso de renovar de forma online, a única etapa que exige deslocamento é para realização do exame médico.

Pelo aplicativo MT Cidadão é possível renovar a CNH inclusive de condutores profissionais e os que necessitam de junta médica, como os condutores PCD.

O Detran ressalta que existem casos em que o condutor deverá realizar a renovação da CNH somente de forma presencial, com agendamento prévio do atendimento pelo site do Detran (www.detran.mt.gov.br).

Situações que necessitam de atendimento presencial: mudança e adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro Estado, registro de estrangeiro e alteração de dados cadastrais (nome, nome de mãe, número de CPF) que precisam ser informados ao Senatran.

Mais informações no Disque Detran: (65) 3615-4800 ou pelo e-mail: [email protected]